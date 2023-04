EN IMAGES : Le retour impérial du carnaval d'Ajaccio

Après les années Covid, le carnaval ajaccien a fait son grand retour ce dimanche. C'est sous un beau soleil printanier que plus de 20 000 personnes ont admiré les 7 chars, les 430 artistes et 20 troupes, qui ont assuré l'animation tout au long du parcours, défiler de la gare à la place Foch, en passant par le Cours Napoléon.



Les familles ajacciennes étaient à ce rendez-vous haut en couleur et festif. Nathalie était venue avec ses enfants Lena et Mattéo : « Nous sommes ravis de pouvoir faire la fête après des années qui ont été difficiles avec la crise sanitaire surtout pour les enfants. C’est aussi l’occasion de revoir de vieilles connaissances, car toute la ville et tous les quartiers sont réunis ».



En tête du cortège, le char Tino Rossi en roi du carnaval pour célébrer le 40e anniversaire de sa disparition avec aux premières loges le maire Stéphane Sbraggia et son adjoint Christophe Mondoloni auquel on doit notamment de nombreuses reprises du chanteur ajaccien disparu.



Du côté des commerçants du cœur de ville, cette animation est évidemment très bien accueillie. « Cela fait très plaisir de revoir le centre-ville animé, explique Daniel Doddoli, propriétaire du « Havane » près de la place du diamant. C’est dommage cependant, car la plupart de mes voisins ne sont pas ouverts. Le carnaval aurait dû se dérouler en samedi, mais la météo en a décidé autrement. Ceci dit nous espérons revoir ce type d’événement qui nous ramène du monde, mais aussi en enfance et ça fait du bien ».