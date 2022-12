EN IMAGES - Le marché de Noël fait son grand retour à Porticcio

"Libérée, délivrée"... Vous connaissez la chanson. Alors en s'approchant de la place Saint-Laurent de Porticcio, impossible de ne pas reconnaître la mélodie de la Reine des neiges. Sur une scène en plein milieu du marché de Noël, la chanteuse interprète son plus célèbre titre sous les lumières du ciel étoilé qui surplombe la place. Interpellée par la horde d'enfants lui réclamant une photo à peine son show terminé, la Reine la plus populaire auprès des jeunes vole même la vedette au Père Noël.



La scène se répètera très souvent durant ce mois de décembre. Le plus ancien marché de Noël de Corse - créé en 2001 - est de retour à Porticcio, du 2 au 24 décembre. "Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas pu le faire donc on est très contents de retrouver cette ambiance festive de Noël, sourit Valérie Bozzi, mairesse de Grosseto-Prugna - Porticcio. On a illuminé la commune pour que ce soit aussi un peu plus joyeux. Il y a des spectacles tous les jours, quatre feux d'artifice dans le mois et des concerts quasiment tous les soirs, avec des artistes locaux qui se produisent."



Pingouins, bonhommes de neige et ours polaires

Dès les premiers pas au milieu des sapins et autres sucres d'orge artificiels, senteurs de vin chaud et de sucreries se mêlent à la fraîcheur automnale. Une vingtaine de chalets ont investi la place, au cœur du pôle d'activités de la commune. Juste en face, le centre culturel de Porticcio aussi s'est habillé de rideaux de lumière blanche pour l'occasion. Pour y entrer, il faut passer devant les jeunes téméraires profitant du trampoline-élastiques, habillé de cordons lumineux qui changent de couleur.



A l'intérieur, le contingent de pingouins, bonhommes de neige et ours polaires lumineux veille à ce que les visiteurs passent bien devant la petite dizaine de stands artisanaux de la salle, où bijoux, décorations murales, crèches et diverses créations faites main sont à la vente. "Les chalets extérieurs sont plutôt consacrés à l'alimentaires, la convivialité, dépeint Valérie Bozzi. A l'intérieur, les exposants proposent des produits locaux, de qualité. Ils font tout eux-mêmes, à la main."



La mairesse est aussi ravie de sa petite nouveauté. "L'animation phare, mais qui sera pérenne, est le nouveau carrousel Concept 1900, unique en Corse, présente-t-elle fièrement. Il sera installé ici pour animer le cœur de Porticcio durant toute l'année."



Pendant trois semaines, les habitants pourront venir profiter du marché. Tous les week-ends sur cette période, les Ajacciens ont la possibilité de venir en navette maritime gratuite.