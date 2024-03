EN IMAGES - Le cardinal François Bustillo a célébré le dimanche des Rameaux à Bastia

Depuis 1586, du temps du Pape Sixte V, chaque dimanche des Rameaux la petite ville ligure de Sanremo a le privilège séculaire de fournir pour la messe papale ces symboles qui rappellent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La branche la plus haute, tressée comme un arabesque, est destinée au Pape François et est la plus haute de toutes, presque deux mètres, celles des cardinaux qui célébreront dimanche avec lui le rite un peu plus basses. A Bastia, aussi, le cardinal avait la sienne.