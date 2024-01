EN IMAGES - L'abbé Olivier Culioli installé officiellement à Bastia

Les fidèles des clochers qui composent la paroisse mais aussi de nombreux Cortenais, ville pù l'abbé a officié pendant dix ans, se sont rassemblés nombreux pour cet événement. Tout un cérémonial empli de simplicité et de sacré en a suivi. En début de messe, après la présentation du nouveau curé faite par Joseph Gandolfi de la confrérie de Saint Joseph, le vicaire général Frederic Constant a lu la lettre de nomination suivie d’un temps empreint d’émotion et très symbolique, celui de la remise des clefs des églises par le maire Pierre Savelli. En effet, en France, les églises appartiennent pour une large part aux communes. Cette spécificité résulte de la Révolution française qui a nationalisé les biens du clergé, et de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État.