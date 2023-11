EN IMAGES - Haute-Corse : les bénévoles de la SNSM en formation sur les pontons

Bien que la mer soit relativement calme, l’exercice n’en reste pas moins périlleux, autant pour le barreur que pour le navigateur, qui doivent constamment être à l’affût des moindres changements en mer et de la bonne cadence du bateau. « Dans ces conditions, on a tendance à se focaliser sur les instruments et oublier qu’il y a un objectif de recherche, souligne Hervé Leroy, le barreau de l’embarcation. Grâce aux deux instructeurs, on arrive à casser des habitudes que l’on a prises avec des équipements électroniques, mais c’est sûr qu’il y aura encore besoin d’un travail de compagnonnage en station une fois que l’exercice sera terminé ». De son côté, Yohann Simoni, le navigateur de l’équipe, acquiesce et ajoute que « cet exercice nous aide à gagner en compétence et à travailler notre complémentarité en binôme. C’est grâce à ce genre de mission que l’on arrive à mettre en place certains codes entre deux personnes qui travaillent régulièrement ensemble, ce qui au final nous rend plus efficaces ».



Une fois rentrés au port, les stagiaires font le débrief de leur expérience, afin de faire remonter à leur direction les points sur lesquels ils ont besoin de travailler afin de devenir plus performants lors de leurs prochaines sorties. « Bien que ce stage n’arrive qu’une fois par an, chaque station reprendra ce qu’elle a appris de cette formation pour pouvoir reproduire des exercices similaires très régulièrement, ajoute Pierre-Marie Luciani. Parce que les instruments de navigation ont beau être performants, pour être performants nous-mêmes, il faut s’entraîner sans cesse et les manipuler régulièrement pour en tirer le meilleur ». Si cette formation permet avant tout aux stagiaires de gagner en expérience et d’être plus efficaces lors d’une sortie en mer, elle se révèle également indispensable pour gravir les échelons au sein de l’association; en complétant ce module, les élèves reçoivent une certification leur permettant de prétendre au poste de navigateur radio, l’une des premières qualifications pour devenir un jour patron d’un équipage.