EN IMAGES - Girolata : la danse pour découvrir et valoriser le patrimoine naturel

La danse, les arts sonores et visuelles pour valoriser le patrimoine corse et aborder un tourisme équitable. C’est l'objectif de la dernière résidence artistique qui s’est tenue à Girolata du 28 juillet au 2 août derniers, dans le cadre du #LAB7 du projet transdisciplinaire « Identité(s) en Mouvements » soutenu par la CDC et porté par Hélène Taddei Lawson, directrice de la compagnie Art Mouv’, et Davia Benedetti, anthropologue, chargée de la Mission Créativité et Licence Arts du Spectacle de l’Université de Corse.



Une résidence de création mêlant une démarche scientifique et artistique ayant donné lieu à une performance itinérante dans le village de Ghjirulatu « Blue Tempu » partant l’Aghja perchée sur la colline, jusqu’à la plage. De la danse, du slam, du mapping vidéo, de la musique ont investi l’espace d’un instant cet éden bleu interrogeant de manière poétique et décalée parfois notre rapport à l’écologie et au territoire corse. « Des projections, des sonorités, des corps en mouvement permettaient de donner vie au lieu et de l’aborder d’un point de vue écologique et en interrelation avec notre vécu » explique Davia Benedetti. « Nous sommes aussi allés créer et tourner des images in situ sur des sites classés tels que Scandola et Piana. Ceci toujours avec l’idée que notre représentation du monde induit nos pratiques et nos comportements, et que la danse et les arts en général sont des pratiques alternatives pouvant permettre d’aller à l’encontre de certains excès de consommation et pouvant réenchanter nos perceptions ».



Hélène Taddei Poursuit en expliquant que « le corps en tant qu’objet artistique, dans son lien intime au territoire déplace le propos d’une stratégie de consommation vers une dimension qualitative. Des qualités de mouvement inspirées des qualités du lieu nous inspirent et tissent les liens entre le corps et le monde, entre l’art et la vie ».



L’ensemble du projet - au total 10 Laboratoires de création sur des thématiques liées à la sociologie de la corse - donnera lieu à une publication d’ouvrage.

L’art se montre ici comme un moyen d’interroger notre territoire et ses pratiques pour formuler de nouveaux langages et réponses adaptées au problématique actuelles.