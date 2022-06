EN IMAGES - En Corse, la Fête de la musique a retrouvé son public

Entre amis ou en famille : les Corses ont pris d'assaut, dès l'après-midi et jusque minuit de ce 21 juin, le centre-ville d'Ajaccio, qui avait des allures de dancefloor. Plusieurs rues de la cité impériale s'étaient transformées en véritable salle de spectacle à ciel ouvert où des centaines de personnes, touristes et non, ont assisté à de nombreux concerts.



Même tonalité à Bastia où en centre-ville il y avait une ambiance de ferveur populaire. Restaurants et bars pleins à craquer et des milliers de personnes venues simplement s'amuser, "écouter de la bonne musique et célébrer l'été", exclame Maria, 17 ans, venue de Casinca avec ses parents et ses copines pour "profiter de la soirée.".



A Ajaccio, comme à Bastia le public était au rendez-vous pour cette fête populaire lancée en 1982 par Jack Lang, alors ministre français de la Culture, et devenue une véritable institution en France. "La première année, en 1982, ce ne fut pas un grand succès, mais les gens ont joué le jeu et dès 1983 c'était vraiment parti", s'est souvenu auprès de l'AFP M. Lang , aujourd'hui à la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris.