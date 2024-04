EN IMAGES - Corte : Beau succès des animations des commerçants

L’ensemble des bars et restaurants de la ville avaient donc inscrit une équipe et c’est le serveur de La Coupole qui prenait le meilleur départ. Largement en tête devant Le Rex et le Bar de la Haute-Ville, il faisait tomber son plateau en franchissant l’avant-dernier obstacle devant Le Bip’s sous les huées d’un public conquis, enthousiaste, totalement déchaîné et heureux de retrouver cette course après plus de 20 ans ! Le passage du relais sur la Place Paoli était négocié au mieux par le Bar de la Haute Ville qui repartait en tête, rejoint à mi-parcours par le Paoli Street et Casa Astolfi. C’était d’ailleurs l’arrivée gagnante de cette épreuve magique qui aura suscité beaucoup de rires aussi !