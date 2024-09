EN IMAGES - Corse : l'île aux arcs-en-ciel

miroir

Un arc-en-ciel, mais faut-il encore le rappeler, est un phénomène qui se produit surtout lorsque le soleil est bas sur l'horizon et que le temps est nuageux ou pluvieux. Il arrive aussi que l'arc-en-ciel apparaisse sur des cascades ou même sur de l'eau vaporisée à l'aide d'un spray comme l'indique Futura Le point commun ? De l'eau en suspension dans l'air et, surtout, la lumière blanche du soleil. Le spectre de la lumière devient tout à coup perceptible et s'étend du rouge au violet, en passant par les principales couleurs qui sont l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. Comment ce phénomène optique se produit-il ? La lumière provenant du soleil se reflète sur les gouttes d'eau selon un angle d'environ 40°. Les gouttes d'eau ne réagissent pas tout à fait comme un, sans quoi le reflet du soleil lui-même serait observé, mais plutôt comme un prisme qui réfracte la lumière blanche en un spectre multicolore.L'observateur est donc toujours situé entre le soleil, qu'il a derrière lui, et le sommet de l'arc-en-ciel qui se montre devant lui.