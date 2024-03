EN IMAGES - Battì Ceccaldi remporte le Rallye du Pays Ajaccien 2024

Ce dimanche 10 mars, Battì Ceccaldi a décroché la première place au Rallye du Pays Ajaccien, compétition qui a tenu en haleine les passionnés de sport mécanique. Avec 90 participants répartis entre VH RS et VM RS, la compétition s'est avérée être un véritable défi sur les routes escarpées de la région ajaccienne, d'autant plus que la pluie s'est invitée à la fête, rendant les conditions de course encore plus exigeantes.

Dès le coup d'envoi, ce rallye a été marqué par des rebondissement. La première étape, lancée vendredi soir, s'est déroulée sans trop d'incidents majeurs, tandis que le samedi, les pilotes ont affronté un parcours ardu, avec une spéciale de 2 × 22 17,02 km 100, où les meilleurs concurrents ont réussi à creuser des écarts significatifs.