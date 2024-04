EN IMAGES - Athlétisme à Porto-Vecchio : le CAB ne partage pas

.Chez les benjamines-bernjamins le CAB a terminé en tête avec un total de 293 points devant l'autre équipe cabiste (232 pts) et l'ASPVA (228 pts). Dans le classement des minimes filles et garçons le CAB a totalisé 315 points et a devancé largement l'ASPVA deuxième avec 170 unités.

Chez les plus grands au sein des épreuves d'encadrement de belles performances sont à noter, la cadette Marie Labarussias (Corsica Run) a remporté le 200 mètres en 26''57. Sur le 80 mètres la minime Cabiste Elisa Riolacci a été chronométrée en 10''91. Romain Toth (CAB) s'est illustré sur le 800 mètres en 1'54''39. Toujours sur le demi-fond mais sur le 3.000 mètres, Kamel El Azouzi (AJB) après avoir remporté la veille le 10 km de Bastia s'est adjugé le 3.000 mètres en 8'52''95.