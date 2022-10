EN IMAGES - Ajaccio : la foule des grands jours pour l'inauguration du cinéma Laetitia

Si en 2017, à sa fermeture, le cinéma ne comptait qu’une seule salle, la nouvelle version du Laetitia en proposera trois : deux petites de 52 sièges chacune (dont trois adaptés aux personnes handicapées) et une grande de 180 places. « Aujourd’hui, il n’est plus rentable d’avoir une seule salle, nous avons donc créé un miniplex adapté au marché », expliquait sur nos colonne le repreneur il y a quelques jours. Le marché du cinéma, Michel Simongiovanni le connait bien : il est le propriétaire de l’Ellipse, complexe de 6 salles et 1 200 places, situé sur la rocade.



Et c’est justement en complémentarité avec cet autre cinéma qu'il a imaginé de reprendre le Laetitia. « L’idée, c’est d’en faire une extension de l’Ellipse »,indique-t-il. Avec une programmation quelque peu différente. « Nous avons des engagements d’art et d’essai plus élevés : 50% des séances, contre 25 à 30% a l’Ellipse », détaille l’initiateur du projet.



A partir de ce mercredi, le cinema a donc rouvert, il ne reste plus qu'en découvrir la programmation.