EN IMAGES - Ajaccio et Bastia désertes vivent leur dernier jour de confinement

MV le Dimanche 10 Mai 2020 à 14:26

Après 55 jours, demain, 11 mai, le confinement sera levé. Même si progressivement et avec beaucoup de prudence, la vie pourra enfin reprendre son cours.

En ce dernier jour de lockdown les rues des villes corses sont encore désertes. A la veille du déconfinement, voici les images d'Ajaccio et de Bastia comme on espère ne plus jamais les voir.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements