EN IMAGES - Ajaccio : L'école maternelle bilingue de Mezzavia remplit le Palatinu

Au-delà de l'aspect artistique, cet événement a également joué un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi des élèves, les préparant à se produire devant un public et à gérer leur trac. De plus, le travail en équipe a favorisé des compétences essentielles telles que l'écoute, l'adaptation et le respect mutuel, des compétences nécessaires tant sur le plan scolaire que dans la vie quotidienne.

"L'important travail pédagogique des enseignants en collaboration avec des partenariats essentiels tels que Alizée et Grégoire Lyonnet et la mairie, et une implication forte des parents d'élèves", ajoute le rectorat mettant en lumière l'engagement de toute la communauté éducative dans la réalisation de ce projet remarquable.