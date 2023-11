EN IMAGES - À San-Martino-di-Lota, le compte à rebours vers Noël est lancé

À San Martino di Lota, le compte à rebours vers Noël est lancé, et la commune s'est déjà enveloppée de la magie des festivités. Le vendredi 24 novembre a marqué le coup d'envoi à l’occasion d’un goûter dans le jardin d’enfants lors duquel ils ont pu déposer leurs lettres au Père Noël sur le grand sapin avant son illumination. Un moment empli d’émotions pour les petits comme les plus grands.



La convivialité s'est poursuivie avec une soirée pulenta-figatelli, offrant aux habitants un moment de partage et d'échanges dans une ambiance chaleureuse.



Le lendemain, la place s'est transformée en un Marché de Noël animé, rassemblant de nombreux artisans et associations de la commune présentant leurs créations uniques. Les enfants ont été les invités d'honneur tout au long de la journée, avec des animations variées et la visite tant attendue du Père Noël le dimanche, accompagnée de balades en poneys.



Un beau week-end de Noël qui marque le lancement des festivités dans la commune en attendant les prochaines puisque le mois sera marqué de rendez-vous festifs afin de patienter jusqu’au 24 décembre !