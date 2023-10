EN IMAGES - A Rome, devant 800 Corses, François Bustillo célèbre la première messe de son cardinalat

Un éloge de la spiritualité, de la cohérence. Un appel à l'unité malgré nos diversités, à vivre avec passion le chemin de la vie . François Bustillo s'exprime longuement à l'improviste dans sa première homélie en tant que cardinal. Il le fait dans basiliques des Apôtres à Rome au cours d'une très longue célébration, accompagné par les chants d'une quinzaine de confréries, des prières, des applaudissements mais surtout de l'amour des Corses qui ont ont fait le déplacement jusqu’en Italie pour accompagner leur évêque. "Quel bonheur d'être là aujourd'hui devant les gens que j'aime. Quelle joie de célébrer ici aujourd'hui avec vous, cardinal Mamberti, l'ange qui m'a annoncé en premier ma nomination, ma famille, avec d'autres prêtres de Rome, mes amis du monde associatif sportif culturel universitaire politique. Mes amis, c'est un privilège pour moi de vous avoir ici", ce sont les premiers mots du nouveau cardinal, dans une église pleine de pèlerins Corses.

Au premier rang, on trouvait plusieurs maires et élus de l'île, l'ambassadeur de France au Vatican, le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, et la mère du cardinal, dont l'ascension rapide vers Rome a été remarquable. Il y a moins de deux ans et demi, le franciscain de 54 ans était consacré évêque d'Ajaccio, et le voilà aujourd'hui revêtu de la pourpre cardinalice. "Je n'ai pas postulé", plaisantait-il encore il y a quelques jours, étant le premier évêque à devenir cardinal pendant son épiscopat en Corse.





L'unité et la cohérence avant tout

"Cherchez l'unité non seulement dans vos paroles, mais également dans vos actes et votre manière de vivre. Évitez la tentation constante de la division. Il ne suffit pas d'aller à la messe si vous n'êtes pas cohérents dans vos vies. Faut que les paroles se traduisent en actes. ", a-t-il exhorté avant de remercier, une fois de plus, les Corses d'avoir fait le déplacement jusqu'à Rome "un témoignage de votre amitié" . Et en se remémorant la ferveur manifestée par les 800 insulaires présents la veille sur la place Saint-Pierre, qui l'avaient ovationné au moment de sa création comme cardinal. "Le pape François n'a pas manqué de remarquer votre présence hier lors du Consistoire. 'Mon peuple est bel et bien vivant', lui ai-je répondu", dit-il, provoquant les rires des fidèles.



L'élévation du Cardinal Bustillo en tant que premier évêque de Corse à recevoir cette distinction a indéniablement marqué un moment d'importante présence corse à Rome. "Hier tout le monde a pu se rendre compte de l'enthousiasme des Corses." souligne le Cardinal Mamberti à la sortie de la messe. "La presse a parlé, d'ailleurs, du fait que son nom avait été acclamé par les Corses."

Selon le prélat originaire de Vico, la nomination de Mgr Bustillo, d'abord en tant qu'évêque d'Ajaccio, représente un don précieux du Seigneur à la Corse. "Aujourd'hui, en tant que cardinal, il devient non seulement un collaborateur du Saint-Père, mais il apportera également une contribution significative à l'Église en Corse et à l'Église universelle. Sa ferveur évangélisatrice et son enthousiasme seront des atouts précieux."



La vidéo du cardinal Mamberti