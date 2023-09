EN IMAGES - A Lisula, les Îles de la Pietra révèlent leurs secrets

Aujourd'hui, c'est donc la sixième année de travaux de la troisième campagne de fouilles menée par Jean Sicurani qui a été entamé sur ce site particulièrement remarquable car il abrite un habitat en plein air datant du néolithique ancien, au milieu du 6e millénaire, soit entre 5500 et 5000 ans avant J.-C. "C'est l'un des rares sites qui présente un habitat en plein air à cette époque. Généralement, la plupart des sites sont des abris sous auvent", ajoute l'archéologue.



12 archéologues chevronnés

Le site révèle des vestiges de fondations de cabanes, de petites huttes ovales d'environ 6 mètres carrés chacune, qui auraient pu accueillir jusqu'à cinq personnes. "L'occupation était stable. Nous sommes au néolithique ancien, une période où l'homme devient sédentaire et développe l'agriculture. Nous avons découvert des éléments utilisés pour moudre des céréales, des outils de faucille, et les analyses palynologiques ont révélé la présence de céréales telles que le blé et l'orge. Les habitants étaient également éleveurs, et sous l'eau, il y a quelques années, nous avons découvert une source d'eau douce. C'est ici que se dessine le début de notre société moderne." détaille l'expert.



Des objets tels que des morceaux de charbon de bois, des éclats de poteries, des pierres taillées, de l'obsidienne sarde, des anses d'appréhension, et bien d'autres trésors historiques ont déjà été méticuleusement enregistrés au cours de cette dernière campagne. Chaque pièce, si nécessaire, peut retrouver sa place d'origine, et près de 500 objets ont déjà été découverts. "Les archéologues sont en réalité des destructeurs. Nous détruisons tout pour découvrir le passé. C'est pourquoi les fouilles prennent du temps, car chaque élément est relevé, identifié, nettoyé, numéroté, et conservé." souligne Jean Sicurani,