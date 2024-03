EN IMAGES - À Lisula, la Marine réalise un exercice d'évacuation grandeur nature

L'accueil des évacués s'est déroulé en deux étapes. Tout d'abord, à terre, où les identités ont été vérifiées et les premiers secours administrés. Ensuite, à bord, où un processus minutieux de répartition dans différentes zones a été mis en place pour assurer leur bien-être. "Nous avons instauré un dispositif d'accueil complet, avec des vérifications d'identité, une prise en charge médicale, et une répartition selon des critères prédéfinis", précise-t-elle. "Nous avons même simulé des situations de sécurité en ayant des figurants endossant le rôle de personnes suspectes, permettant ainsi de mettre en pratique les fouilles et les neutralisations."