EN IMAGES - A Ajaccio, une cérémonie d'hommage aux héros de la gendarmerie

En Corse les cérémonies d’hommage aux héros de la gendarmerie se sont déroulées jeudi 16 février 2023 simultanément au camp général Colonna d'Istria à Borgo et sur la place d'armes, quartier Battesti, à Ajaccio. Un moment solennel auquel ont participé de ,ombreuses autorités civiles et militaires et notamment le préfet de Corse Amaury de Saint-Quentin, et le général Jean-Luc Villeminey commandant la région de gendarmerie qui ont présidé la cérémonie.











Baptisé depuis 2022 "Cérémonie nationale d’hommage aux héros de la Gendarmerie", ce rite célèbre désormais à la fois les morts en service et les héros qui sont intervenus – dans des conditions souvent difficiles – pour secourir des personnes en difficulté ou arrêter des malfaiteurs.