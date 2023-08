EN IMAGES - A Ajaccio, la reconstitution de la Guerre d’Espagne a connu un franc succès

« C’est un évènement qui draine à la fois les locaux et beaucoup de touristes. Certains viennent exprès à cette date pour assister aux célébrations de l'illustre enfant d'Ajaccio », se félicite Christelle Combette, présidente de l'Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio. Du côté des bénévoles, Gaston Leroux-Lenci, infirmier de profession et président fondateur du Service de Santé et de La Grande Armée, se voit comme « un passeur de mémoire pour les jeunes générations. Avec un spectacle vivant, on essaie d’éveiller leur curiosité pour les amener à ouvrir des livres d’histoire. » Le pari semble réussi puisque un jeune étudiant ajaccien de 17 ans vient de rejoindre l'association.