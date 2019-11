EN IMAGE - Miroir... mon beau miroir

GAP le Lundi 18 Novembre 2019 à 19:02

La symétrie est, quasiment, parfaite et les tables saunantes des marées salants de Porto-Vecchio ont offert ce lundi après-midi, en raison d'une lumière idéale et de l'absence de vent, un miroir dans lequel ce bâtiment s'est reflété trait pour trait. Une photo que l'on pourrait presque prendre à l'envers tant le reflet est trompeur. Dame nature, dans ce site d'une grande beauté où les oiseaux migrateurs élisent domicile de manière éphémère, nous fait, une fois de plus, un très beau cadeau.

GAP

