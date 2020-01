EN IMAGE - La tour de Pise visible depuis la Corse

Maria Bettina Colonna le Vendredi 24 Janvier 2020 à 15:17

Le cliché d’Antoine Mangiavacca qui a photographié la tour de Pise depuis le Monte Cinto à fait le tour du web jusqu’aux plus importants quotidiens italiens.

Cette semaine des titres nationaux comme Il Corriere della Sera, La Nazione, Il Messagero et Il Resto del Carlino ont publié cette image insolite que le reporter d’origine corse a réalisé en 2018.

« En 2018 j'avais réussi à photographier 𝐥𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐡𝐞́𝐝𝐫𝐚𝐥𝐞/𝐁𝐚𝐩𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐬𝐞 depuis le 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐢𝐧𝐭𝐮, à 190km. - explique Antoine Mangiavacca sur sa page Facebook - C'est une photographie infrarouge prise avec une focale équivalente de 1000mm. C'est probablement la seule photo existante, et apparemment la photo plaît bien aux Italiens puisqu'elle a été beaucoup partagée là-bas, donc autant la publier directement sur ma page ! :)

J'ai inclus un screenshot de Google Earth pour la comparaison. Au premier plan on voit les crêtes du Cap Corse, et le plus haut sommet au fond est le Corno alle scale à 246km. :) »



