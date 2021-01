EN DIRECT - Nouvelles mesures contre la Covid-19 : Suivez les annonces de Jean Castex

Entouré de pas moins de six ministres : Olivier Véran (Santé), Jean-Michel Blanquer (Education nationale), Bruno Le Maire (Economie et Finances), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur), le Premier ministre Jean Castex tiendra ce jeudi à 18 heures une conférence de presse pour faire le point sur l'épidémie et en France.Selon plusieurs sources proches du gouvernement, parmi les mesures privilégiées par l'exécutif figure en tête l'extension du couvre-feu à partir de 18 heures pour tout le territoire français.Vous pouvez suivre le direct aussi sur la page Facebook de Jean Castex.