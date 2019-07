EDF : une soirée de remise de diplômes pour ses alternants de Corse

C’est une première pour EDF qui, jeudi, a organisé une soirée de remise de diplômes pour ses alternants. Deux promos étaient présentes à cette soirée, celle qui s’achève et qui a son diplôme et celle qui est actuellement en cours. L’occasion également de convier tous les acteurs de l’alternance qui contribuent au parcours de ses jeunes.

« Les jeunes sont l’avenir social mais aussi l’avenir économique, a déclaré Jean Biancucci, président de l'agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie de la Corse. EDF est une très belle entreprise. L’alternance c’est déjà une manière de s’intégrer à une entreprise et de la découvrir mais c’est aussi un regard neuf, celui de la jeunesse ».





Elus et représentants de diverses institutions comme la DIRECCTE et le rectorat se sont relayés tour à tour afin de remettre des prix aux tuteurs, à l’Université de Corse, lycées professionnels et aux CFA.



La cérémonie s’est bien sûr achevée sur la remise des diplômes aux jeunes qui ont tous réussi leur alternance faisant la fierté d’EDF et de leurs professeurs.

Codeurs, chargés d’accueil téléphonique et de relation clientèle ou encore techniciens, beaucoup de métiers sont proposés à l’alternance.

Maxime et Arthur du lycée Jules-Antonini d’Ajaccio viennent d’achever leur première année en temps qu’alternants. « Nous avions envie de voir concrètement les métiers pour lesquels nous sommes formés. Ainsi, après avoir commencé une filière en électricité, nous avons eu l’opportunité d’être en alternance chez EDF sur le terrain. Nous sommes ravis de cette première année et nous entamons sereinement la deuxième année, épaulés par nos tuteurs ».

Patrick Bressot, directeur régional d’EDF était particulièrement heureux de l’organisation de cette soirée qui vient ponctuer des années de travail qui ont permis notamment l’embauche de 155 alternants. Et il promet, d’ores et déjà, que l’entreprise ne s’arrêtera pas là. Et l’appel est lancé notamment pour que l’an prochain ce soit la totalité des entreprises qui accueillent des alternants qui rejoignent cette initiative de remise de diplômes.



Voir l’interview de Patrick Bressot