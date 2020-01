EDF Corse remet un chèque de 6 732 € à l'AFM Téléthon

C.-V. M le Jeudi 30 Janvier 2020 à 18:13

Les agents EDF de Corse ont du cœur et du souffle. A la faveur de mille et un défis sportifs ils ont pu recueillir, avec l'aide d'EDF Corse, 6 732 euros au profit de l'AFM Téléthon de Corse représentée ce jeudi matin à l'agence clientèle de Bastia par Mathée Filippi et Jean-François Hue auxquels les acteurs d'EDF ont remis ce beau chèque après que Don-Marc Albertini ait rappelé l'engagement des agents et d'EDF en faveur du Téléthon.

