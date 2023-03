EDF Corse recrute de nouveaux talents pour une quinzaine de postes

« EDF Corse recrute, et c’est maintenant ! ». Électricité, électronique, électromécanique, mécanique, informatique, télécommunications, ou encore relation clientèle. C’est un panel d’offres d’emplois large et varié que propose le fournisseur d’énergie au travers une grande campagne de recrutement qu’il vient de lancer sur l’île en cette fin février. En tout, ce sont 15 de postes, tous en CDI qui sont à pourvoir.« Nous cherchons des profils qui vont du sans diplôme au Bac +3 », précise Mario Capai, responsable de la communication d’EDF Corse en indiquant par ailleurs que ces postes couvrent l’ensemble du territoire insulaire d’Ajaccio à Bastia, en passant par Porto-Vecchio et Corte.« Depuis quelques années nous intégrons environ 30 à 40 nouveaux collaborateurs entre l’alternance et le recrutement direct », note encore le responsable de la communication, tandis que l’entreprise explique : « La Corse est un territoire insulaire avec un accès limité au réseau électrique continental. C’est pourquoi le groupe EDF a implanté sur la région l’ensemble des métiers de la chaîne de production d’électricité ».Les offres et leurs prérequis sont à retrouver sur : https://www.edf.fr/edf-recrute/corse