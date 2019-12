E-sport : Nustrale Gaming champion de France !

L’équipe insulaire esport de l'association Nustrale Gaming est devenue championne de France ESL en s’illustrant sur le jeu Hearthstone. Après avoir éliminé la structure professionnelle "Solary" pendant les phases qualificatives, Nustrale Gaming s’est d’abord retrouvé dans le dernier carré de la compétition au milieu de très grands noms du monde de l'esport tels que Vitality ou Gamers Origin (structures entièrement professionnelles aux budgets annuels de plusieurs millions d'euros).



C’est à Arles, dans des matchs suivis par des dizaines de milliers d'internautes que l'équipe corse aura fait trembler ses supporters. Au bout du suspense, Corentin "Guntofire" Bordas, Richard "Johnnybambou" Barbier et l'ajaccien Kévin "Sapicotte" Gimenez ont éliminé l'équipe Gamers Origin 4 à 3 avant de s'imposer en finale contre la Team Oplon 4 à 2. Ils permettent ainsi à Nustrale Gaming de devenir la toute première équipe insulaire à remporter un titre national esport.



Par ailleurs, le joueur "Guntofire" s'est offert un magnifique doublé en s'imposant dans le tournoi individuel organisé pendant la Maximus Cup qui hébergeait la compétition.



« Ce résultat, rendu possible par le talent des joueurs mais également par la dévotion totale de dizaines de bénévoles et le soutien de la FNAC d'Ajaccio, vient récompenser le travail de fond effectué depuis plusieurs années par l'association pour développer la pratique esportive en Corse et allier la formation des jeunes espoirs insulaires et le développement du très haut niveau, commente Stéphane Luquet, président de l’association. L'objectif de Nustrale Gaming est désormais de continuer à bâtir sur ce succès en se dotant d'un véritable centre d'entrainement esportif ».