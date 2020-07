E Piume d’isula, pour le pur bonheur de la poésie

Dans le cadre du Printemps des poètes, l’association devait se produire à Bastia sur le thème du Courage. Le virus a eu raison des vers et des alexandrins. Mais en ce mois de juillet, l’équipe de Josiane Grassini a fait des pieds… de nez au Covid sur la jolie place Vattelapesca, au rendez-vous des artistes, le Ci Simu Caffe.« Nous avions l’habitude de nous réunir lors d’ateliers mensuels de création de la CCAS » nous apprend Josiane Grassini. «Petit à petit nous est venue l’idée de créer une association pour créer encore davantage. E piume d’isula est née ainsi ».L’association compte aujourd’hui une demi-douzaine de poètes : Josiane Grassini, Lucie Cristiani, Christelle Stra, Martine Cornelli, Chantal Toth, Pierre Cossu, Marcelle Cimino, Rosaglia Harel…« Nous écrivons sur des thèmes, on échange, on partage. C’est notre façon de travailler». Ce samedi 25 juillet était en quelque sorte leur baptême de feu, baptême bien réussi. L’association devrait se produire régulièrement dans les CCAS comme St Florent, Erbalonga… «Ce soir nous avons eu la chance d’être accompagnés par le virtuose à l’accordéon Armand Paoli. On cherche souvent des musiques qui s’adaptent à nos textes. On aime déclamer sur des fonds musicaux connus ou inédits ».L’association E Piume d’Isula vient aussi de sortir une nouvelle intitulée « Craquer pour la Corse ». Et la suite arrive avec Ortulinu versu, une suite qui va connaitre «quelques rebondissements choisis d'île en île depuis la Corse vers l'Ecosse. Vous retrouverez avec un plaisir véritable les protagonistes de cette histoire qui semble se teinter d'un mystère dont la tonalité vous laissera tout juste le temps de souffler après quelques courtes apnées tant le suspens est haletant… ». Si l’idée de prendre un vers vous séduit ….