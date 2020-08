E Muvre Balanine carburent à l'ultra trail l'Échappée Belle

Une des course les plus dures d'Europe à laquelle ont participé Jean Michel Début et Hervé Delannay, classant ainsi le club corse en bonnes positions.



" C'est une course réputée pour être très difficile. Elle doit être terminée en 54 heures. Il y a 53% d'abandons. Du 20 ème au 60 ème kilomètre, il n'y avait pas un pet d'ombre car nous étions uniquement dans de la roche, avec plusieurs cols à franchir à 2900 mètres d'altitude. La difficulté de la course c'est le ratio kilomètres, dénivelé, terrain minéral" explique Hervé Delannay qui a participé Hervé ​au Master 2 homme en se classant 16ème en terminant en 44heures 34.



Une course limitée à 600 participants. " Il y a plus de demandes que d'offres en fait. Pour des raisons notamment de sécurité car il y a très peu de trace de vie humaine sur la traversée. Les ravitaillements se font principalement dans les refuges alpins, dans les stations de ski, sinon c'est très nature" ajoute-t-il.



E Muvre Balanine est un club Balanin créé il y a une dizaine d'années, par des passionnés, notamment Hervé Delannay co-fondateur, et compensé aujourd'hui d'une trentaine de membres.

" Nous tenons à remercier nos femmes évidemment, la municipalité d'Algajola et Oxsitis, marque dont je suis ambassadeur sur l'île".





