E Ghjurnate Smart Isula in Aiacciu : la Corse à l’ère du numérique

En plus, E Ghjurnate Smart Isula ont d’autres objectifs tels qu’encourager l'innovation et la transformation numérique en favorisant l'adoption des nouvelles technologies dans divers secteurs d'activité. L’événement crée aussi des opportunités de networking, permettant aux participants de se rencontrer, de partager leurs expériences et de collaborer sur des projets innovants. L'événement propose des conférences, des échanges et des débats, ainsi que des ateliers thématiques pour réfléchir et co-construire sur les sujets jugés prioritaires par les entreprises. « Nous avons vraiment voulu que ces journées soient une mise en réseau, un moment d’échange avec des débats entre la salle, les intervenants et les organisateurs, ainsi que des ateliers avec de vraies propositions », ajoute Alexandre Vican. « On ne voulait pas que ce soit seulement une journée descendante, "C’est juste une conférence, je viens, je prends l’information et je m’en vais"».La journée du 23 mai sera consacrée à la Data et à l’Intelligence Artificielle avec le but, grâce à des experts, les clefs aux entreprises ainsi qu’aux collectivités corses pour leur permettre d’utiliser ces outils numériques qui sont des thèmes de plus en plus récurrents. « L’IA est une menace, il faut le prendre en compte. », affirme William Bourgeois. « Mais c’est quand même un outil très utile mais on peut le détourner. L’intelligence artificielle représente aussi une transformation industrielle. Certains métiers vont disparaître, mais à côté de cela, de nouveaux métiers sont en train de se créer pour maîtriser ces IA ou les utiliser à bon escient. »Si vous voulez assister à la deuxième journée, inscrivez-vous ici