E Filmastrocche : un nouvel outil pour apprendre la langue corse

« Les filmastrocche, ce sont des comptines mises en musique, qui deviennent un petit film animé mettant en scène nos deux personnages préférés à Canopé di Corsica : Marcu et Fiffina » nous apprend Sonia Moretti, auteur et cheffe de projet. « Elles s’adressent à tous les enfants, de l'âge préscolaire, en écoute et visionnage, jusqu'au cycle 3 avec lecture au moyen du fil Karaoké apparaissant en bas du film. Mais en fait cela s’adresse à tous ceux qui souhaitent simplement se divertir en musique et en langue corse ».

Dans ce beau projet, réalisé en partenariat avec l’Académie de Corse et la Collectivité de Corse, chaque « Filmastrocca » aborde une thématique différente, un moment ou un sentiment particulier. « Écouter, répéter, dire et chanter permettent une prise de conscience de la langue en tant que langue objet » souligne encore S. Moretti.





Le principe est tout simple : Durant le temps de la chanson, au moment où les paroles sont prononcées, un petit ruban écrit apparaît et se colore au fur et à mesure, permettant aux enfants déjà à l'aise avec la lecture, de suivre et chanter, de s'exercer.

Tous Les Filmastrocche sont accessibles sur le site www.Educorsica.fr et sont régulièrement publiées, l'une après l'autre, au gré de l’inspiration, des saisons, des moments. Un lien permet d'y accéder avec plusieurs activités, petits jeux et prolongements, facilitant leur exploitation pédagogique. « Pour les musiciens en herbe, ou confirmés, qui souhaitent les interpréter eux-mêmes, une grille d'accords sera également disponible ».