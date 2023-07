E Culturale di Montegrossu : des auteurs corses reconnus pour la 2e édition

L’association Musa Nostra, en partenariat avec la mairie et le CCAS de Montegrossu, organise dans les trois village de Cassanu, Lunghignanu et Montemaiò "e Culturale du Montegrossu", journées de rencontres avec les auteurs Marie Ferranti, Eugène Gherardi, Kevin Petroni avec la participation de Marie-Louise Volpei,.







Pour la première rencontre, Marie Ferranti est venue à Cassanu pour présenter son nouvel ouvrage, le Livre de Petru, dédié à Petru Guelfucci.

" Ce livre est un livre d’amitié, une amitié au long cours " débute Marie Ferranti, pour sa première présentation balanine.

Marie Ferranti avait déjà travaillé dans un premier temps avec Petru Guelfucci, et les maîtres de chants. " Je le suivais dans les ateliers de Canti è paghjelle et on ne s’est plus jamais quitté. J’ai toujours eu envie de faire un autre livre avec lui". En 2020, Petru et Marie concrétisent Le Livre de Petru. " Il s’est fait presque tout seul. Il y avait une telle confiance et une telle amitié, c’était tellement facile d’échanger. Petru est bien sûr le personnage essentiel de ce livre. De nombreux passages de sa vie. C’est sa biographie" ajoute l’auteure. On y retrouve, au fil des pages, son lien avec Sermanu, ses amis, le chant, la composition. " Il était dans une période très riche au niveau de la création. Il avait composé une messe des morts qui a malheureusement été chantée la première fois pour ses obsèques. Mais Le Livre de Petru est aussi une réflexion sur notre société, sur la façon que l’on a d’être perçu par ailleurs, sur les méfaits de le société de consommation, le Covid également".

À l’issue de cette conférence, lors de laquelle le public a pu échanger avec Marie Ferranti, la municipalité avait organisé un spuntinu sur la place du village.





" Il y a eu une première édition, il y a 3 ans, où l’on tournait sur les communes avoisinantes. Mais nous nous sommes concentrés à Montegrossu, grâce à l’implication du maire Jean-Marc Borri, et de la municipalité. C’est donc devenu E Culturale di Montegrosso et nous en sommes à la seconde édition cette année" explique Anne-Marie Sammarcelli de l’association Musa Nostra.

Ce samedi 8 juillet, il faudra dans un premier temps se rendre en l’église San Vitu de Lunghignanu, à 16h30, pour assister à l’atelier d’écriture animé par Marie-Louise Volpei.

À 18h30, destination Montemaiò pour la présentation du livre Casa Rivarola d’Eugène Gherardi. " Là aussi c’est la première présentation balanine de l’ouvrage Casa Rivarola. Kevin Petroni, présentera lui L’anthologie des grands discours de la Corse.





C’est un programme riche et très condensé. Cet événement est constitué en partenariat avec la mairie. Le maire nous a fait confiance, avec l’équipe culturelle, dont Marie-Antoinette Mambrini. Aujourd’hui, pour l’organisation, les choses se font naturellement, car on se connaît les uns les autres. Cet événement ramène ainsi un peu vie culturelle parmi d’autres événements.

On pense également à Guidu Begnini, une personnalité du patrimoine culturel mondial. Hélas nous ne l’avions jamais présenté à Musa Nostra mais cela pourrait se faire lors de prochaines éditions" conclue Anne-Marie Sammarcelli.

Rendez-vous donc ce samedi après-midi à Montegrossu !