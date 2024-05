"Du portrait pictural d’hier au portrait photographique d’aujourd’hui", une exposition photo réalisée par des collégiens de Giraud à Bastia

Les photographies exposées sont le fruit d'un atelier de pratique artistique ayant réuni les 43 élèves de 6e, 5e, 4e, 3e F et SEGPA, Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, encadrés par une équipe pédagogique dévouée composée de Françoise Marchetti et Catherine Tomes, enseignantes spécialisées, Olivier Sartori, professeur de langue corse, Christian Gutierrez, directeur de la SEGPA, Guy Marc Nicolaï, principal, et M. Fabri, principal adjoint du collège Giraud. Supervisé par Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie, cet atelier s’est étalé sur les mois précités, offrant aux élèves une expérience immersive dans le monde de la photographie artistique.



Valérie Rouyer souligne l'importance de ce projet pédagogique « Ce projet pédagogique s’inscrit dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger la photographie à travers une approche picturale ». Les participants ont bénéficié d'une initiation au cadrage et à la composition, nourrie par l'étude de l'histoire de la photographie classique et contemporaine à travers les œuvres d'artistes renommés tels qu'Erwin Blumenfeld, Jenny Boot, Désirée Dolron et Catherine Balet. Inspirés par des recherches iconographiques couvrant des peintures de la Renaissance jusqu'au 19e siècle, les élèves ont sélectionné un portrait pictural qu'ils ont ensuite réinterprété en photographie.

Chaque élève, accompagné de ses enseignants, a investi une salle de classe transformée en studio photographique, équipée de matériel professionnel. Guidés par leur créativité, ils ont soigneusement préparé leur mise en scène en choisissant les accessoires, les tenues, les postures, les coiffures et les maquillages, et en manipulant habilement les jeux de lumière pour recréer au mieux l'ambiance du portrait original. Les résultats, capturés avec des appareils numériques reflex montés sur trépied, témoignent du dévouement et du talent des jeunes artistes.

Les planches photographiques sélectionnées ont ensuite été soumises à une analyse critique bilingue corse-français, en collaboration avec les enseignants, offrant ainsi aux élèves l'occasion d'approfondir leur compréhension de l'art et de développer leurs compétences linguistiques dans les deux langues.