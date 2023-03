Du krav-maga au féminin à Furiani

’

Un stage en 3 parties

Ce stage d’une matinée était très étoffé avec 3 parties : krav maga , control wear et mise en situation. Une vingtaine de participantes, de 13 à 50 ans, dont la grande majorité n’avait jamais fait de sport de combat, des mamans et leurs filles, des licenciés du KMB et du Krav Maga Corte s’étaient retrouvées dans la salle du COSEC de Furiani. En initiation Krav Maga, Pascale Benassi, et l’instructrice diplômée est directe : « Le krav maga, pour moi, se résume en : pas de règles et pas de pitié. Pour survivre à une agression, tout est possible, il faut utiliser ce qu’on est et ce qu’on a. Ce qu’on est : ce sont ses yeux pour regarder en permanence autour de soi et analyser les situations, ses cordes vocales pour crier, hurler, et tout est possible : mordre, griffer, frapper… Ce qu’on a aussi autour de soi : sac, chaise, bouteille, téléphone. Pas de baguette magique. Il faut simplement comprendre qu’avec quelque chose de simple on peut déjà être capable d’agir efficacement. Une femme qui s’adresse aux femmes, c’est plus explicite et plus parlant : si moi je peux, alors elles aussi ». Et le message passe bien.

Frédéric, qui a rejoint le KMBB en septembre dernier, a dirigé quant à lui la partie Control wear. « Le control wear est complémentaire au krav maga » explique-t’ il. « Le control wear a été mis en place par Vincent Rocca, du club Rapide Défense à Nancy. Il s’agit de self défense pour tout public avec usage du textile. Ces techniques sont appropriées lorsque la personne est opposante, résistante mais non violente. Le control wear est très pratiqué notamment par les forces de l’ordre, les agents hospitaliers et très adapté aux conflits familiaux. »



Enfin, Romain Padrona a géré la partie mise en situation, avec tout un parcours d’agressions réelles. Une partie très sécurisée où les agresseurs étaient protégés de la tête aux pieds pour permettre aux participantes un réinvestissement des techniques apprises sans dommage pour eux. Il y aura quand même quelques bleus ! « Des adhérents et une adhérente du club ont accepté d’endosser le rôle d’agresseur » explique Romain « et pour elles il s’agissait là de véritables rôles de composition. Chacune s’est investie et a dû et su s’adapter à chaque passage. Chacune des participantes réagissant différemment. Toutes ont été capables de faire face à leurs peurs et leurs angoisses, surtout quand il a fallu réagir à deux agressions successives dans une pièce plongée dans le noir ».



Un stage bien rempli et conforme à ce qu’en attendait l’organisatrice Pascale Benassi : « La mise en situation les a obligées à se dépasser et elles se sont aperçues qu’elles étaient capables de réagir. Le control wear leur a montré qu’on peut agir avant que la situation prenne de l’ampleur. Et frapper quand il le fallait de ne leur a pas fait peur »

Objectif du stage donc atteint, appuyé par les témoignages des stagiaires :

« Ce que j’ai préféré, c’est la mise en situation, parce que j’ai vu que je pouvais frapper » déclare Faustine. « La découverte du contrôle wear a été la cerise sur le gâteau » souligne Stéphanie. « Au niveau des 2 premières parties c’était top et on a appris plein de choses, c’était super intéressant » explique, ravie, Audrey. « La mise en situation était très instructive et nous a permis de voir comment on était capable de réagir face à des agresseurs dans toutes les situations » déclare Barbara. Quant à Myriam : « Ce stage était vraiment super, tant sur l ’ organisation que sur la pratique ! Une matinée très instructive à renouveler »



Infos ++

Le KMBB est partenaire de T3, Team Tactical Training et adhérent à l’UFOLEP. Cours dispensés aux ados et adultes les mardis à Furiani, jeudis à Montesoro et vendredi à Biguglia. Renseignements aux : 06.32.41.86.56 et 06.76.33.11.67

« Cela fait plusieurs mois que je souhaitais organiser un tel stage, mais la période COVID m’avait fait repousser à plusieurs reprises la mise en place de celui-ci » souligne Pascale Benassi, créatrice du club avec Romain Padrona il y a 3 ans. En ce laps de temps le KMBB s’est forgé une belle réputation par son sérieux et la qualité de son enseignement d’un sport de combat de plus en pratiqué sur l’île. « Les femmes sont les premières victimes d’agressions multiples. Qu’elles soient verbales, psychologiques, physiques, sexuelles et ce hors et dans le contexte familial. D’après le haut conseil pour l’égalité, le sexisme perdure et ses manifestations les plus violentes saggravent. Par exemple, parmi les hommes de 25 à 34 ans, près dun quart estime quil faut parfois être violent pour se faire respecter ». Impensable mais vrai !« Aussi par ce stage j’ai voulu expliquer à chaque femme et à chaque adolescente présentes, le stage était ouvert aux jeunes filles à partir de 12 ans, que dire NON est un droit, que chacune a en elle une force insoupçonnée pour se battre, physiquement et moralement. Je pense aussi qu’il faut changer les mentalités et l’éducation des enfants. Au sein d’une famille, en général c’est à la fille qu’on demande d’être gentille, d’obéir, de se taire si son frère l’embête, quant au garçon, lui, il peut souvent tout faire. Avec les conséquences que cette éducation peut entrainer ». `