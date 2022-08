Du ciment dans une vasque de la Richjusa : de possibles sanctions pour les entreprises de canyoning

Cependant, l'action reste illégale et des sanctions peuvent être prises à l'encontre des professionnels. La modification des cours d'eau par les professionnels du canyoning est très encadrée en Corse-du-Sud depuis l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 qui interdit de « porter atteinte ou modifier les aménagements en place ».



Du côté de la préfecture de Corse-du-Sud, justement, on l'assure, « des contrôles seront effectués par la police de l'eau et les agents de l'Office Français de la Biodiversité pour vérifier que tout a été remis en état sur les tronçons concernés ».



Si ce genre d'ouvrages peuvent être autorisés après avoir fait une demande particulière, des études spécifiques, et avoir été validés par les services de l'Etat, dans le cas de Richjusa, rien n'avait été fait. « Si tout a été remis en état, il ne devrait pas y avoir de sanctions », confie-t-on à la préfecture.



Dans le collectif A Richjusa in periculu, l'état d'esprit est également celui de l'apaisement. « Nous ne porterons pas plainte contre les entreprises. Notre seule ambition est plutôt de veiller à ce que les règles soient respectées », explique un membre du collectif.