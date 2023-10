Du 9 au 12 novembre, dix artisans corses vont partir à Paris exposer au salon du Made in France

En 2022, la CMA de Corse participe pour la première fois au salon du Made in France qui réunit plus de 1 000 exposants. Après sélection, la délégation corse avait emmené à Paris cinq de ses artisans. Le public avait répondu présent puisque plus 100 000 visiteurs ont poussé la porte du salon, pour découvrir les spécificités et talents d'artisanat issus de chaque région. Devant un tel succès, la CMA France a agrandi le village artisanal de l'expo, passé de 1500 m2 à 2 000 m2.



La Corse y gagne puisque le stand qui reflétera les savoir-faire à l'usu corsu va doubler. Vingt-cinq à trente candidats ont été présélectionnés : "On a essayé de ratisser le plus large possible, il fallait que les artisans soient inscrits à la chambre des métiers et proposent du made in France. Ils devaient expliquer comment étaient fabriqués leurs produits, avec quelles matières premières...", détaille Corinne Gazzini, agent économique à la CMA de Corse.



Au final, dix artisans seront du voyage à Paris (liste ci-dessous). "L'an dernier, on n'avait que des artisans d'art (textile, coutellerie, poterie...). Mais je me suis rendu compte que l'agroalimentaire, ça avait marché du feu de dieu, alors on a essayé de proposer une représentativité de tout notre savoir-faire local", poursuit Corinne Gazzini.



En plus de pouvoir opérer de la vente directe, les exposants en profitent pour se faire un réseau, rencontrant d'autres professionnels et signant de nouveaux marchés. "Ceux qui sont venus l'an dernier nous ont demandé s'ils pouvaient revenir, malheureusement pas avec nous !" En effet, c'est la Chambre des métiers qui financera le déplacement, en lien avec l'Agence du développement économique de la Corse. Et il convient d'en faire profiter le plus grand nombre. "Mais certains ont fait des démarches pour y aller de leur côté quand même", confie Corinne Gazzini.





Les dix exposants corses retenus :

- Callisthé : la première marque de thés et infusions fabriqués en Corse, et implantée un peu partout dans l'île.

- The Alchimist and the Moon, à Asco : des collections inspirées par la sagesse de la nature et des anciennes traditions qui s’accordent au cycle lunaire.

- Donna è : une gamme de soins dermocosmétiques conçus à Belgodère, certifiés BIO formulée à partir de l'hélichrysum, plante emblématique de la Corse.

- Germès joaillerie à Ajaccio : une joaillerie réalisée à partir d’or et d'argent recyclés.

- Charcuterie Geronimi et fils, à Propriano : terrines, charcuteries et plats traditionnels corses.

- Brasserie Gloria : brasserie artisanale corse de Calvi qui a créé deux bières : L'Amiral et la Patriote.

- Les Jardins d'Alesani à Vescovato : production de fruits et aromates en sirops à l'ancienne, confitures et vinaigres.

- Les montres Le Meur : collection de montres, conçues, réglées et assemblées par un horloger de Solenzara.

- Christine Ollivier, bijoutière de Lucciana : bijoux et accessoires brodés à la main sur cuir et tissus.

- Coutellerie Panzani à Solaro : artisan coutelier d’art, créateur de couteaux traditionnels corses, de poignards, de couteaux de chasse et de couteaux de cuisine .