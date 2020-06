Du 21 Juin et jusqu'au 20 septembre 2020, arterra organise "Entre-Temps..."

Or un autre événement, l’intrusion de la pandémie et ses mesures restrictives ont tout remis en question. En nous dispersant et nous confinant, celles-ci nous ont coupés de la capacité à nous voir pour prévoir et ajuster nos propositions dans la grille des temporalités universitaires. Impossible dès lors de nous projeter dans le temps et l’espace, les uns vers les autres. Entre-temps, la Covid nous a rappelés à l’ordre, rappelés que l’inimaginable peut arriver, résorbant toutes nos histoires (stories) dans un magma confus, cloîtrant nos distinctions dans le domaine privé, alors que seul s’exerce le mode autoritaire de l’impératif.