Drogue et alcool au volant : pour la Prévention Routière de Haute-Corse, l'aggravation des sanctions "va dans le bon sens"

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce dimanche 19 février à Corte un renforcement des sanctions contre les personnes conduisant sous l’effet de stupéfiants. Ainsi que l'introduction de la qualification d'homicide routier, ce qui laisse dubitatifs les défenseurs des victimes.

Le ministre de l'Intérieur a fait cette annonce neuf jours après l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne et dans lequel trois personnes ont été grièvement blessées, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé de six mois. En visite en Corse, Darmanin a ensuite précisé dans l'après-midi vouloir "être beaucoup plus dur avec ceux qui conduisent sous l'emprise de drogues, de stupéfiants ou d'alcool bien évidemment. La perte du permis n'est automatique qu'en récidive aujourd'hui", a pointé le ministre.

Actuellement, la conduite sous l'usage de stupéfiants est sanctionnée de la perte de six points. Des peines complémentaires peuvent aussi entraîner une suspension du permis pour une durée maximale de trois ans et une annulation du permis, avec trois ans maximum d'interdiction de demander un nouveau permis. Gérald Darmanin veut également "rendre obligatoire la visite médicale de tout consommateur avéré de drogue, pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne".



Pour la directrice régionale de l’association Prévention routière de Haute-Corse, Hélène Veyron, cette aggravation des sanctions "va dans le bon sens", mais "doit absolument s’accompagner d’une augmentation des contrôles . Il faut que les usagers de la route sachent et voient qu’il y a des contrôles. Mais aussi, il faut que ces contrôles soient intensifiés aux périodes prioritaires : la nuit et le week-end. Parce qu’on sait que le nombre d’accidents mortels liés à l’alcool ou aux stupéfiants est plus important dans ces périodes-là." De manière générale, l’alcool est le deuxième facteur de mortalité sur les routes. En Haute-Corse, il a causé deux des dix-sept décès de 2022.