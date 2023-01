Drame de Morta : les corps retrouvés après l'incendie présentaient des impacts de balles

"Le 12 janvier 2023 à 7h11, les sapeurs-pompiers intervenaient pour un incendie survenu dans un domicile situé dans le quartier Querciolo à Prunelli-Di-Fiumorbo. À l’intérieur de l’habitation, ils constataient la présence de deux personnes décédées, un homme de 63 ans et une femme de 58 ans - tous deux inconnus de la justice et des services de gendarmerie - et de plusieurs dépouilles d’animaux domestiques" explique Arnaud Viornery le procureur de la République de Bastia.





"Le corps de l’homme était retrouvé au rez-de-chaussée partiellement calciné. Les premières constatations médico-légales laissaient supposer l’existence d’un orifice d’entrée compatible avec un impact balistique.

Le corps de la femme était retrouvé à l’étage avec un revolver dans la main droite et un orifice d’entrée en zone temporale arrière droite ajoute le Procureur qui précise que l"a porte d’entrée du logement était verrouillée de l’intérieur avec les clefs sur le verrou. Aucune trace de lutte ou d’effraction n’était relevée."



Autre précision du Parquet : "L’état des corps tend à établir, sous réserve des résultats des autopsies à venir, que l’homme serait mort plusieurs heures avant sa compagne."



L'enquête de ce drame qui a suscité une immense émotion dans le Fium'orbu a été confiée à la BR de Ghisonaccia en co-saisine avec la SR de Corse sous les qualifications "d’homicide volontaire aggravé et tentative de destruction par incendie."