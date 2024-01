« Doux rêve » : Jesica Kaboel dévoile son premier single en Corse

« Je suis originaire d’Indonésie, mais je vis depuis cinq ans en France, en Corse, en Balagne », souligne la jeune artiste. « Attirée depuis mon plus jeune âge par tout ce qui est artistique, je me suis tout naturellement retrouvée avec une guitare entre les mains. J’ai ensuite fait partie de divers groupes dans mon pays l’Indonésie. Avant de déménager en Finlande, avec le groupe She, nous avons signé et produit un album avec Sony Music Entertainment Indonesia ».

Outre la musique, Jesica est également très attirée par la littérature. « Ce goût pour la littérature m’a poussée à étudier à l'Université Padjadjaran, en Indonésie. C’est à mon arrivée en Finlande, en 2005, que j’ai commencé à écrire des poésies ». Depuis cinq ans en Corse, à Lumio, la jeune femme a multiplié les écrits et découvert la chanson corse. « J’écoute beaucoup de musiques différentes : classique, pop, rock, musiques traditionnelles du monde et bien sûr chansons corses ». En solo cette fois, elle sort un premier titre, plein de poésie et de douceur. « Doux rêve, mon premier single a été écrit et composé par Toni Pio. La chanson raconte l'histoire d'un amour perdu qui, de temps en temps, revient encore dans les rêves. C'est une chanson très douce avec une femme rêveuse qui parle de ce qu'elle voit dans ses rêves ».

Jesica travaille actuellement sur un roman et un livre de poésie. « Je suis en contact avec une maison d'édition à Jakarta, Indonésie, et j’espère que mes livres pourront être lancés d’ici fin 2024, d’abord dans mon pays natal puis également en Europe ».

*La chanson est disponible sur toutes les plateformes de musique.