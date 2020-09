Douche froide à Furiani : le SCB battu par Boulogne (0-1)

Pour ce retour à Furiani après 6 mois d'absence, l’entraineur Mathieu Chabert devait se passer des services de Vincent (exclu lundi à Borgo) et de Cioni, Moretti, Angelini, Mesbah et Innocenzi blessés. Coté Boulonnais, on notait dans le groupe, l’ancien attaquant du FC Bastia-Borgo de la saison passée, Cédric Odzoumo. Et pour ce retour à Armand-Cesari, une belle affluence environ 6500 spectateurs.





Les "jaunes" boulonnais donnaient le coup d’envoi dans un stade bouillonnant. Mais les "bleus" mettaient vite en place leur plan de jeu pour titiller la défense nordiste par l’intermédiaire de Ben Saada (3ème). Pourtant la première banderille était placée par les jaunes sur un centre Makutungu sur lequel Roncaglia était obligé de mettre le ballon en corner ; un coup de pied de coin qui ne donnera rien, Vincensini le gardien bastiais captant superbement le centre (6ème).

Cette incursion enhardissait les visiteurs qui prenaient le contrôle du ballon, gênant les Bastiais dans la manœuvre.

Début de match difficile pour le Sporting. Et cela se confirmait à la 12ème sur un coup-franc de Aouladzian le ballon était repris par Cadiou mais passait juste à coté du montant gauche de Vincensini. Deux minutes plus tard, slalom coté droit de Cadiou dans la surface de réparation insulaire, son centre était repris par Noc mais au-dessus des buts du gardien bastiais.

Les Bastiais réagissaient par Ducrocq qui, bousculé, obtenait un coup-franc à la 17ème, à 35 m des buts de Lugier. Ben Saada le bottait, trouvant la tête de Guidi qui plaçait le ballon juste au-dessus de la transversale. Puis Da Silva servait Santelli dans la surface mais Lugier devançait l’attaquant bleu (18ème). Sur la contre-attaque, le tir de Aouladzian obligeait Vincensini à plonger sur son poteau droit (19ème).



Les hommes de Chabert avaient bien du mal à suivre le rythme rapide imprimé par les Boulonnais.

Les bleus obtenaient leur premier corner à la 28ème. Tiré de la gauche par Ben Saada, le ballon était repris au point de penalty par Guibert mais contré et capté au final par Lugier.

Les bleus continuaient sur leur lancée et sur un centre de la droite de Robic, Santelli remisait sur Ducrocq mais la tentative de ce dernier était bien lue par le gardien nordiste (29ème).

Sur une mauvaise relance des jaunes, Da Silva interceptait le ballon et tentait sa chance des 40 m. Le ballon passait juste à coté du montant gauche de Lugier (34ème).

Les Bastiais terminaient mieux cette première période mais, trop brouillons ne parvenaient pas à concrétiser.

0 – 0, c’était le score à la mi-temps.





A la reprise, les Bastiais obtenaient un coup-franc à 30 m, mais le ballon de Ben Saada était contré par le mur nordiste (46ème).

Sur un contre Santelli était bousculé par Joseph. Coup-franc sifflé logiquement par l’arbitre. Ducrocq le tirait des 25 m et s’en suivait un énorme cafouillage devant les buts de Lugier mais sans conséquence pour les Boulonnais (50ème). Les protégés du président Ferrandi, certainement sermonnés par Mathieu Chabert dans les vestiaires, multipliaient les rushes sur le but visiteur mais ceux- ci tenaient bon.

Les Nordistes se contentaient de contres et sur l’un d’eux, sur une faute de Guibert, obtenaient un coup-franc aux 30 m à la 68ème. Mendy presque tranquillement reprenait du gauche le cuir que lui adressait Senneville et le propulsait dans les filets de Vincensini . 0-1.





Les bastiais frôlaient la correctionnelle à la 78ème sur un centre de Aouladzian, contré par un défenseur, qui roulait sur la transversale de Vincensini.

Les Corses avaient le but de l’égalisation à la 81ème par Ducrocq qui sur une passe de Ben Saada sans la surface faisait trembler le montant droit de Lugier.

Les hommes de Chabert faisaient le forcing pour revenir au score mais c’est un mur jaune qui se dressait devant eux.

Sur un centre de Schur au cordeau, Da Silva ratait d’un cheveu le cadre (86ème).

Dans les arrêts de jeu, plus rien ne sera marqué !

Douche Froide à Furiani !



La réaction de l’entraineur Mathieu Chabert

«On a fait 10 bonnes premières minutes puis on a eu un trou. On a changé de système et ça a été mieux en deuxième période. On a manqué de justesse mais eux n’ont pas eu vraiment d’occasions, hormis ce coup-franc. C’est le championnat national, il faut qu’on prenne le tempo et ça peut prendre du temps. Je pense qu’en début de match il ya eu de la tension chez les joueurs, de la fébrilité. Sur la seconde mi-temps je n’ai pas beaucoup de reproches à faire à mes joueurs. On a joué plus haut, on a eu des occasions. C’est une première défaite, j’espère qu’il n’y en aura pas d’autres. C’est un championnat long et on ne le survolera pas. Boulogne est une grosse cylindrée et le match s’est joué sur détail. C’est une contre- performance mais l’an passé on a connu ça contre Sedan. On apprend, alors que Boulogne est une équipe aguerrie. On s’attendait à un autre scénario, mais le football est comme ça. On doit retrouver la sérénité. On va continuer à bosser. Cette déception doit créer de la motivation ».





Feuille de match

3ème journée de N1

SC Bastia 0 - 1 US Boulogne Côte d’Opale (0-0)

Stade Armand-Cesari à Furiani

Temps : beau

Pelouse : bon état

Spectateurs : environ 6 500





Arbitre centre : Guillaume Paradis

Arbitre assistant 1 : Cédric Favre

Arbitre assistant 2 : Michel Dolmadjian



But : Mendy (68ème) pour Boulogne



Avertissements : Ben Saada (38ème) – Guibert (66ème) - Guidi (79ème) – Bocognano (fin de match) pour le SCB

Mendy (42ème) –Joseph (49ème) – Odzoumo (89ème) pour Boulogne





SCB

Vincensini – Robic (Salles Lamonge 77ème) – Roncaglia – Guidi – Quemper – Santelli (Schur 60ème) – Ben Saada (c) – Le Cardinal – Da Silva – Guibert (Diongue 70ème) – Ducrocq.

Entr. : Mathieu Chabert



USBCO

Lugier – Cadiou - Mendy – Noc (Odzoumo 65ème) - Aouladzian (Pierret 87ème) – Senneville - Beghin - Makutungu – Oyono – Frikeche (c) –Joseph (Muzungu 72ème) .

Entr. : Laurent Guyot