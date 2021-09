Doria Ousset : d’une saison à l’autre, d’un cantu à l’altru

«Cette saison a été particulièrement compliquée, souligne Frédérique Balbinot, directrice du théâtre de Bastia, En cette période de pandémie on a du annuler des concerts, parfois au dernier moment, en reporter d’autres, parfois à plusieurs reprises, comme celui de Doria Ousset. Il a fallu s’accrocher, se battre, ne rien lâcher pour que le public profite quand même des réjouissances».

Après avoir charmé le public avec le son électrisant de «Realità» et «Rabbia», puis, dans un registre acoustique avec « [‘korde] », Doria Ousset propose aujourd’hui une nouvelle expérience, une subtile alchimie entre ces deux univers. Résultat «D’un cantu à l’altru », un concert qui fait la part belle à la chanson corse traditionnelle et à la chanson corse plus moderne : «Nous avons commencé à travailler ce concert voilà plusieurs mois à Cargese, puis en avril, durant le semi-confinement, en résidence à l’Alb’Oru à Bastia, explique Doria Ousset, Ce spectacle explique comment je suis partie de mes racines de mon village de Rusio et de ses chants traditionnels pour arriver au rock que je chante depuis 6 ans. Il s’agit donc d’un mélange de styles ».



Et pour ce concept la jeune femme est bien entourée : Patrick Croce, Paul Turchi-Duriani, Frédéric Antonpietri, Cècè Lafranchi, Michel Weber, Patrizia Gattaceca, Frédéric Antonpietri, Bernard Ferrari et Jean-Alexandre Oliva, Martial Paoli, Antoine Leonelli, Matthieu Tomi, Jean-Paul Maurizi. Un bon moment assurément qui viendra ce mardi soir à 20h en dessert de la présentation de la nouvelle saison par le service culturel de la mairie. «Ce sera une saison très riche pour peu que le virus nous en laisse la liberté» révèle Fréderique Balbinot.



Riche en concerts, théâtre et propositions artistiques ambitieuses, cette programmation comportera également plusieurs reports de spectacles initialement programmés l’année dernière, conformément au souhait de la municipalité de soutenir les acteurs culturels locaux en maintenant toutes les représentations qu’il a été possible de reporter. A noter que la billetterie en ligne ouvrira dès le lendemain, mercredi 8 septembre, à partir de 8h.