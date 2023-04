Donneurs de sang de Corse : il faut maintenir la mobilisation

Le comité régional des donneurs de sang bénévoles s’est réuni afin de faire le point sur les activités et le statut de l’association mais aussi de débattre autour de la transfusion sanguine.

La fédération française pour le Don du sang bénévole a été créée en 1949. Les comité régionaux jouent un rôle très important puisqu’il regroupe les unions départementales ainsi que, en Corse , les sections départementales de la Poste Orange et de l’ADOSEN (éducation nationale).

Sur l'île, malgré une forte mobilisation l’an dernier avec 9 471 poches de sang collectées, les dons ne comblent pas encore malheureusement les besoins du territoire.



Patrick Fallet, le président du comité régional a expliqué les actions de menées par l’association pour inciter les donneurs à se mobiliser encore plus.