Donne di Corsica, la nouvelle association qui aide les femmes victimes de violences

En novembre 2020 Laetizia Costantini a monté l'associu Donne di Corsica qui a pour but d'aider les femmes victimes de violences en Corse. Pour recueillir les appels à l'aide, l'association a mis en place une hotline disponible tous les jours de 9 heures à minuit. Depuis sa création, celle-ci a déjà reçu une cinquantaine d'appels de victimes ainsi que d'anciennes victimes.



"Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable demande puisque durant la première semaine nous avons eu 10 appels de femmes. Malheureusement l'association a eu un succès assez incroyable.", explique Laetizia Costantini, présidente de Donne di Corsica.



En seulement 3 mois d'existence, Donne di Corsica parrainée par l'acteur Michel Ferracci et la chanteuse Francine Massiani, compte déjà une vingtaine de bénévoles anonymes sur toute l'île dont 3 hommes. Seule la région cortenaise n'est pas encore prise en charge, mais ce ne devrait être qu'une question de temps. "Nos bénévoles s'adressent à des personnes qui ont des appartements libres ou des des hôtels pour mettre en sécurité les femmes victimes de violences.", reprend la présidente de l'association.





Soutien psychologique et prévention



Si le but premier était de prendre en charge les victimes de violences conjugales, recevant des demandes d'aide pour du harcèlement ou encore des attouchements sexuels, Donne di Corsica a du se diversifier. Elle travaille à présent avec l l'unité hospitalière départementale d’accueil et de prise en charge des femmes (et hommes) victimes de violences de l'hôpital de Bastia.



L'association dispose également d'un thérapeute pour assurer un soutien psychologique aux victimes. Un groupe de parole qui se réuni tous les mois, a d'ailleurs été constitué.



Donne di Corsica entend également axer sa politique sur de la pédagogie à destination des élèves des lycées de Corse. "On aimerait faire des débats, sur la dangerosité du harcèlement notamment sur les réseaux sociaux", affirme la présidente de l'association. A travers ces actions, Laetizia Costantini espère qu'un jour, les violences arrêteront et alors, qu'elle pourra dissoudre l’association.



Infos ++

Page Facebook https://m.facebook.com/Donne-di-Corsica-101062001814216/