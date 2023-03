Donia, l'application qui a permis de sauver 25 hectares de posidonie autour de la Corse

Plante sous-marine endémique des mers méditerranéennes, la Posidonie, est un trésor fragile qui joue un rôle majeur dans l’écosystème marin. Malheureusement, chaque année, de nombreux hectares sont détruits par les ancres des bateaux qui mouillent aux mauvais endroits. Pour lutter contre ce phénomène, l'équipe d'Andromède Océanologie a développé l'application gratuite "Donia", qui permet aux plaisanciers, aux pêcheurs et aux plongeurs de savoir où ancrer leurs bateaux sans détruire les herbiers de Posidonie, gravement menacés.



Disponible sur smartphone et sur tablette, l’application ​affiche la position du bateau sur une cartographie simplifiée qui indique la nature des fonds, la bathymétrie, la réglementation en mer, les images satellites mais aussi les ports et surtout les zones de mouillages. La précisions des données permet ainsi aux pêcheurs et plaisanciers d’ancrer en dehors des herbiers sous-marins, dans le respect de la loi et la préservation des écosystèmes marin.



130 000 hectares cartographiés en Corse

En Corse, sur les 657 000 hectares qui ont été cartographiés en Méditerranée à l'aide d'imagerie sonar et de plongées sous-marines, 130 000 hectares ont été identifiés. La mise en place de l'application Doria a permis de sauver 25 hectares d'herbiers de posidonie, notamment dans la zone de Santa Amanza, Calvi, à l'entrée du Golfe de Porto-Vecchio, dans la baie de Figari, à Piantarella, et sur la côte orientale entre l'étang de Biguglia et l'aéroport de Bastia, qui sont les secteurs les plus affectés par la pression d'ancrage, selon les données cartographiées.



Les cartographies sont d'ailleurs régulièrement actualisées et l'application permet également de partager de nombreuses observations, "L es utilisateurs qui peuvent renseigner des informations lorsqu'ils ont constaté par exemple une baie où il y a beaucoup d'ancrages, où il y a de la pollution accidentelle, une plongée particulière, s'ils ont observé une espèce de poisson spécifique etc. Toutes ces données nous permettent de dresser des cartes participatives, que ce soit des occurrences d’espèces ou des pressions observées. Donia est enrichie par des données scientifiques d’Andromède Océanologie mais l’application permet également de faire un retour d’informations de la part des utilisateurs." détaille Thomas Bockel, chargé d'étude en environnement marin chez Andromède Océanologie.