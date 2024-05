« Don Ch’è Rottu »à Bastia : Une adaptation théâtrale en corse du Don Quichotte de Cervantes

« Dans ce monde dont la substance se dissout, n’est-il pas sage celui qui choisit la folie ? Aux prismes de la satire et de l’humour, Don Quichotte interroge la réalité face à l'illusion, ouvrant une réflexion vertigineuse sur l'humanité, l’identité et la quête de sens » souligne Jean-Pierre Lanfranchi dont le projet remonte à plusieurs années. L’histoire se déroule dans les méandres cérébraux du héros plus que dans la vie réelle.

JP Lanfranchi et sa troupe d’Unità Teatrale s’engage dans l’adaptation de l’œuvre gigantesque du dramaturge espagnol. « Vu l’œuvre, c‘est un projet qui s’étale sur 3 ans puisque dans le livre de Cervantes, Don Quichotte apparaît trois fois : une fois seul, deux fois en compagnie de Sancho Panza. L’adaptation théâtrale en corse, surtitrée en français, « Don ch’è Rottu » va donc se décliner en trois épisodes étalés sur trois années, avec une représentation finale dans son intégralité ». À chaque épisode, un prologue signifiera la contemporanéité de la mémoire et l’opportunité d’une telle aventure. Unità Teatrale devient ainsi passeur d’une histoire dont les péripéties épousent davantage les méandres sinueux de l’esprit que les chemins balisés du réel.

La première est donc pour ce vendredi soir à 21h au Centre Culturel l’Alb’Oru.

Le travail d’adaptation de JP Lanfranchi met à l’honneur la langue corse, sa capacité à évoquer des images, sa richesse, sa truculence, sa poésie et son humour. Une langue corse mise au service de l’universalité et de ses valeurs salvatrices. On y trouve aussi le théâtre d’objets et de marionnettes. Arts plastiques, musique, danse, jeu d’acteur, marionnettes… tout converge vers les paysages intérieurs comme moteurs de la création. Un long travail pour les comédiens avec plusieurs stages de formation avec Marzia Gambardella, comédienne, danseuse et marionnettiste qui travaille avec la très réputée compagnie Philippe Genty, créateur de spectacles de théâtre contemporain basés sur les marionnettes dans toutes leurs dimensions.

Si pour l’heure cette représentation à Bastia s’avère unique, JP Lanfranchi souhaiterait que d’autres villes abrite cette fabuleuse réalisation qui montre le personnage de Don Quichotte traverses les époques, étant toujours d’actualité. « A sa création, on riait. Aujourd’hui le personnage prête à la réflexion tant Cervantes y met du contenu » souligne JP Lanfranchi.