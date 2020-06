Dominique Veilex nouvel entraîneur du FC Balagne présente son projet. Le gardien Clément Maury (GFCA) a signé

Dominique Veilex et Clément Maury: deux noms qui à des périodes et dans des contextes différents sont étroitement liés à l'histoire du Gazelec d'aJaccio.

Aujourd'hui, les deux hommes se retrouvent au Football Club de Balagne pour écrire une nouvelle page de ce club né d'une mise en sommeil du Football Club Squadra Calvi et aujourd'hui de celle de la Jeunesse Sportive de Monticello.

Au terme d'une saison catastrophique, le FC Balagne a fait l'ascenseur de la N3 à la R1 qu'elle retrouve tout juste un an après.

Mais depuis, bien des choses ont été chamboulées au sein du FC Balagne avec l'entraîneur José Bianconi et d'autres dirigeants qui sont partis, laissant ainsi le champ libre à d'autres dirigeants désireux de s'investir.





Dès lors, tout est allé très vite pour le président du club Jean-Christophe Mattei et la nouvelle équipe dirigeante qui avait pour objectif premier de restructurer ce club qui tanguait.

Le 24 mai dernier, en exclusivité alors que nous étions tout juste sorti de la période de confinement, nous vous annoncions que le prochain entraîneur pourrait bien être Dominique Veilex.





Aujourd'hui c'est, officiellement, chose faite. Celui qui de 2010 à 2012 a entraîné le club du GFC Alaccio avec notamment un titre de champion de France en National et une 1/2 finale de coupe de France face à l'Olympique Lyonnais retrouve la Corse, une île qui lui est chère comme il nous l'a expliqué ce mercredi au stade Fautin-Bartoli à Calvi;

" C'est clair que je suis très attaché à la Corse et que celle-ci est dans mon cœur. Ma mère née Massimi est du reste originaire de Calenzana. Après avoir bien bourlingué à droite et à gauche en étant après le GFCA l'entraîneur des clubs du Pontet, de la JS PIerroise, Uzes Pont du Gard, Colomiers et du Sporting Club de Toulon, j'ai passé 3 années merveilleuses à l'île de la Réunion au club de l'Excelsior Saint-Joseph où j'ai rencontré des gens merveilleux.

L'état de santé de mon père qui se dégradait et l'épidémie du Coronavirus, qui en était à ses prémices, ont fait qui j'ai eu besoin de rentrer chez moi".



- Comment vous êtes-vous retrouvé en contact avec le FC Balagne?

- Je dirais que c'est un peu le hasard. J'étais en pourparlers avec plusieurs clubs sur le continent quand Jean-Charles Martelli et Christian Vannucci sont rentrés contact avec moi pour me proposer de venir au FC Balagne.

J'ai de suite été séduit par le projet ambitieux qui m'a été présenté par le président et les dirigeants. Leur discours m'a plu, l'idée d'axer notre collaboration sur la formation et celle de revenir en Corse ont fait le reste. Il n'a même pas été question d'argent et pour tout vous dire je n'ai même pas encore signé mon contrat.

Et puis, sur place j'ai retrouvé ce fabuleux joueur qu'était "Bébé" Almeras. A l'époque où nous étions tous les deux joueurs,, nos routes se sont croisées. Lui signait à Cannes et moi je partais.



- Votre objectif pour cette saison 2020-2021?

- Sans vouloir paraître prétentieux, je dirais clairement que notre ambition est de retrouver dès la fin de saison la N3. Le club a réussi à conserver une grande majorité de l'effectif qui a évolué cette année en N3. Je sais qu'il y a du potentiel et je compte bien l'exploiter au mieux.



- Vous allez tout de même vous renforcer?

- Comme vous avez pu l'apprendre, le club vient d'enregistrer la signature d'un gardien de but d'expérience qui n'est autre que Clément Maury qui évoluait en pro au GFCA.

J'avais besoin d'un homme d'expérience à ce poste. Sa venue sera bénéfique pour tous y compris pour le gardien de la saison écoulée Fabien Bottelo qui a d'énormes qualités et qui ne pourra que progresser aux côtés de Clément Maury.



- Ce sera la seule recrue?

- Pas forcément. J'aurai à ma disposition 24 joueurs, les postes sont tous doublés et comme je l'ai déjà dit nous avons la chance de garder la grande majorité de l'fefectif de la saison qui vient de se terminer et de récupérer quelques joueurs de l'équipe de la JS Monticello qui vient de se rapprocher du FC Balagne..

Au vu de la photographie du groupe à ma disposition, sans vouloir blesser personne, je dirais que pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions il serait intéressant d'avoir un bon milieu de terrain créateur, capable de mener le jeu.



- Qui seront vos adjoints?

- J'aurais à mes côtés Christian Vannucci et David Careddu qui était déjà adjoints la saison dernière.

Nous allons travailler en symbiose avec l'ensemble des éducateurs et nous allons axer notre travail sur la formation à laquelle j'attache beaucoup d'importance. C'est un beau challenge et tout le monde doit se sentir concerné par le projet.





- Quelles seront les prochaines étapes?

" Ce jeudi 25 juin à partir de 18h30 je rencontrerai au Stade Jacques-Ambroggi à l'Ile-Rousse les dirigeants et les joueurs pour leur faire part de mon projet.

A cette occasion, Clément Maury sera officiellement présenté à la presse.

La reprise de l'entraînement est fixée au lundi 27 juillet.

Nous avons programmé une série de matchs amicaux contre le GFCA, Furiani, le Gallia de Lucciana, l'ACA, le SCB et l'ASSR.