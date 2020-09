Dominique Fieschi : un nouveau mandat à la présidence de la MSA de la Corse

L’agriculture est un des principaux atouts de la Corse et nous sommes culturellement très attachés à nos territoires ruraux. Mais la disparition des services de proximité donne aux territoires ruraux un sentiment d’abandon.

Aussi, la MSA de la Corse impulse des projets innovants en étroite collaboration avec ses partenaires pour apporter des services utiles aux territoires et à leurs habitants.

La MSA travaille, en effet, à densifier le maillage territorial en apportant les services administratifs aux habitants (Création d’une Maison France Service à Ponte Leccia par exemple), à faciliter l’accès aux services grâce à des projets innovants (Visio, camping car connecté,...) à favoriser l’installation des familles et dynamiser la vie dans les zones rurales en créant des structures adaptées aux besoins (crèches, résidences autonomie, etc.) et aider.

Aider les aidants à travers le projet "Bulle d’air"*

Aider à l’inclusion numérique

Et, bien sûr, créer de l’emploi



Mais ces actions ne peuvent se réaliser sans la mise en réseaux des acteurs locaux.

C ’est pourquoi la MSA de la Corse renforce ses partenariats historiques (institutionnels, agricoles, santé...) et en développe de nouveaux.

L’objectif est clair : développer les synergies et bénéficier des moyens mutualisés pour mener des actions fortes, utiles aux territoires.

*Le service Bulle d'Air est une solution de répit à domicile, proposé aux aidants familiaux et offrant la présence d'un "relayeur" qui, pendant l'absence de l'aidant (durée 3 heures minimum), apporte à la personne âgée ou en situation de handicap un soutien équivalent. Si le projet de la MSA de la Corse est retenu, un démarrage est prévu au 1er trimestre 2021 (en Corse du Sud dans un premier temps).

«Nos territoires ruraux, poumons et cœur de la Corse sont aujourd’hui asphyxiés par les crises et la désertification. Il est d’urgent d’unir nos forces pour réinventer notre modèle rural et améliorer les conditions de vie des populations rurales» estime Dominique Fieschi président de la MSA de Corse.