Dix combats au programme au 13ème gala du Kick Boxing Club de Lucciana

« C’est un sacré travail, près d’un an en amont » souligne Roger Santoni le président du KBCL. « Dès le gala terminé on s’active déjà à celui de l’année prochaine ». Un sacré casse-tête pour Roger qui a préféré déplacer de janvier à avril son organisation pour des raisons de logistique : froid, transport… Du boulot, certes, mais un beau plateau proposé par le KBCL au programme de cette édition 2024 sous l’égide de la FFKMDA, Fédération Française de Kickboxing, Muaythai et Disciplines Associées. Un gala cher à Roger car c’est l’occasion pour ses boxeurs et ceux d’autres clubs de l’île de se produire devant leur public. Présents sur le ring des licencies du KBC Lucciana, des combattants d’Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio. 9 combats amateurs et un combat pro.







​Au programme

Classe B - 91 kg Santini Pierre-Paul (Lucciana) vs Valcke Mickael (Nice)

Classe B - 86 kg Vellutini Fabien (Lucciana) vs Rieu Florent (Nimes)

Classe B + 91 kg Accardo Alexis (Ajaccio) vs Tramonti Quentin (Carnoules)

71 kg Albertini Éric (Bastia KM) vs Nadour Anis (Nîmes)

63 kg Ruiu Luc (Ajaccio) vs Lopez Cyril (Cannes)

71 kg Granja Paulo (Ajaccio) vs Tacao Joao (wolfighting center Ajaccio)

60 kg Belotti Lucas (Ajaccio) vs Akharouid Amine (Nimes)

71 kg Content Axel (Draguignan) vs Colonna Cesari (Porto Vecchio)

67 kg Velicu Emanoil (Ajaccio) vs Dorilas Daniel (Draguignan)

Combat Pro

Jérôme Valla (Section Paloise) vs Achraf Aasila (Team Houmer Lyon)