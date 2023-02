Distribution du gaz à Ajaccio : les syndicats exposent leurs inquiétudes au conseil municipal

Le temps presse. La problématique du gaz en Corse est au point mort depuis des années et Engie, fournisseur d'Ajaccio et Bastia, a fait savoir aux municipalités et au Préfet que l'entreprise se désengagerait du territoire le 1 juillet 2023, en l'absence d'un cadre juridique. Depuis 2014, la société enregistre sur l'île un déficit estimé à environ 10 millions d'euros par an, d'où la nécessité d'une délégation de service public (DSP).



Les derniers contrats de concessions qui liaient les municipalités avec GDF ont expiré en 1993 pour Bastia et 1994 pour Ajaccio. Depuis, Engie (ex-GDF) continue de distribuer le gaz via un accord tacite, qui ne lui convient plus. C'est donc une forme d'avertissement sur ton grave qu'a prodigué la délégation de représentants du STC et de la CGT Énergie, devant ce conseil municipal de ce mercredi.



"Nous attendons de la part des politiques qu'ils prennent leurs responsabilités pour trouver un consensus sur la situation gazière avec la Préfecture, les municipalités d'Ajaccio et Bastia et le groupe Engie, lance Xavier Nesa, secrétaire général de la CGT Énergie en Corse. Ça fait plus de 6 ans que nous défendons les projets gaziers et de construction d'une centrale du Ricantu afin que les Corses bénéficient d'un service public de qualité."